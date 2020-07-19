В Петербурге начался полуфинальный матч между «Зенитом» и московским «Спартаком».

Игра, которая проходит на «Газпром-Арене», началась в 18:30 по московскому времени.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, помогают ему Валерий Данченко и Адлан Хатуев. Резервным арбитром встречи назначен Станислав Васильев.

«Зенит» на пути к полуфиналу Кубка России обыграл красноярский «Енисей», «Томь» и грозненский «Ахмат». «Спартак» оказался сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов, затем обыграл «Ростов», а в четвертьфинале победил московский ЦСКА.

В параллельной встрече подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.