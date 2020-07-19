Российский боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров бросил вызов новому чемпиону своего дивизиона Дейвисону Фигередо.

«Поздравляю нового чемпиона Дейвисона Фигередо с отличным выступлением. Я рад, что в нашем дивизионе есть такие парни, которые показывают настоящее зрелище, которое любит публика, огромное уважение ветерану Джозефу Бенавидесу, это беспощадная игра, и тут выживают сильнейшие. Фигередо заявил, что хочет оставаться активны, я тоже хочу заявить, что уже готов забрать у него титул, пока он сильно не привык к нему. UFC, Дана Уайт, если хотите увидеть кровь Фигередо, то пришлите мне контракт», — написал Аскаров в своем Instagram.

Напомним, на третьем турнире на «Бойцовском острове» Аскаров единогласным решением судей победил Александра Пантожу, а Фигередо в реванше вновь нокаутировал Джозефа Бенавидеса, став чемпионом наилегчайшего дивизиона.