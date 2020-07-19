«Монако» Головина официально лишилось главного тренера

Французский «Монако» официально объявил об уходе с поста главного тренера 42-летнего испанского специалиста Роберта Морено.

По словам вице-президента монегасков Олега Петрова, пути клуба и Морено разошлись раньше, чем ожидалось, но функционер поблагодарил тренера за то, что он принял вызов.

«Вместе со своими помощниками Роберт с энтузиазмом и самоотверженностью сделал все возможное, чтобы улучшить команду. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал Петров, слова которого приводит официальный сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что французский клуб возглавит бывший наставник «Баварии» Нико Ковач.