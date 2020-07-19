Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят перед стартом Гран-при Венгрии снова не встал на колено на церемонии, посвященной борьбе с расизмом.

Ранее россиянин не сделал этого на предыдущих двух этапах чемпионата мира.

Отметим, на церемонии в Будапеште страдала организация, в отличие от «Ред Булл Ринг». Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци опоздал на церемонию исполнения гимна, а гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас забыл надеть защитную маску.

При этом в рядах тех, кто принял решение не преклонять колено, произошли изменения. К ним присоединился пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Также на колено отказались встать Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен и Карлос Сайнс.

Ранее Квят объяснил, почему не опустился на колено перед стартом двух гонок Формулы-1 в рамках акции по борьбе с расизмом.