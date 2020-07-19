РФС на своем телеграм-канале сообщил о замене ассистента видеоарбитра в матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Вместо Александра Богданова назначен Андрей Болотенков. Отмечается, замена произошла с связи с тем, что еще не пришли результаты теста Богданова на коронавирус.

Теперь состав судейской бригады выглядит следующим образом: главный арбитр — Сергей Иванов, ассистенты на боковых линиях — Валерий Данченко и Адлан Хатуев, резервный судья — Станислав Васильев, VAR — Евгений Турбин, AVAR — Андрей Болотенков, инспектор — Эдуард Малый.

Игра, которая пройдет на «Газпром-Арене», начнется в 18:30 по московскому времени.

В параллельной встрече подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.