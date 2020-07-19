Полузащитник ташкентского «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов вскоре может перейти в московский «Локомотив».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, трансфер обойдется железнодорожникам в сумму чуть больше одного миллиона евро. Отмечается, около 100 тысяч «Локомотив» заплатит за разрыв контракта 18-летнего футболиста с «Бунедкором», а 900 тысяч евро выплатят его агентам. Сообщается, что после этого Жалолиддинов останется в «Бунедкоре» в аренде до конца 2020 года.

Отметим, в текущем сезоне Жалолиддинов забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми встречах чемпионата Узбекистана. Летом 2018 года Жасур Жалолиддинов провел дебютный матч в основном составе своей команды и стал самым молодым игроком в истории высшей лиги чемпионата Узбекистана — на тот момент ему было 16 лет и 80 дней.