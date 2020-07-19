Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч полуфинала Кубка России против московского «Спартака».

В воротах сыграет Михаил Кержаков, в защитной линии с первых минут выйдут Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Вячеслав Караваев. Полузащитники — Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков и Малком. В нападении выйдут Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Запасные: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси.

Игра, которая пройдет на «Газпром-Арене», начнетсяя в 18:30 по московскому времени.

В параллельной встрече подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.