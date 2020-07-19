Тренерский штаб московского «Спартака» назвал состав команды на матч полуфинала Кубка России против петербургского «Зенита».

В воротах сыграет Александр Максименко, в защитной линии с первых минут выйдут Илья Гапонов, Самюэль Жиго и Георгий Джикия. Полузащитники — Павел Маслов, Наиль Умяров, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев и Лукас Айртон. В нападении выйдут Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Запасные: Артем Ребров, Тимур Акмурзин, Гус Тиль, Резиуан Мирзов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Илья Голосов, Дмитрий Маркитесов, Никита Бакалюк, Константин Шильцов, Николай Рассказов.

Игра, которая пройдет на «Газпром-Арене», начнется в 18:30 по московскому времени.

В параллельной встрече подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.