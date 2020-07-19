В матче 37-го тура английской премьер-лиги «Борнмут» дома потерпел поражение от «Саутгемптона» со счетом 0:2.

В составе гостей по голу забили Дэнни Ингз с передачи Нэйтана Редмонда на 41-й минуте и Че Адамс с передачи Майкла Обафеми на 98-й минуте встречи.

Отметим, на 59-й минуте пенальти не смог реализовать Дэнни Ингз.

После 37 туров команда Эдди Хау занимает 19-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 31 очко. Уже во вторник команда может лишиться шансов на сохранение прописки в АПЛ. Подопечные Ральфа Хазенхюттля располагаются на 11-й позиции с 49 баллами.

Следующий матч «Борнмут» проведет 26 июля на выезде против «Эвертона», «святые» в этот же день дома сыграют против «Шефффилд Юнайтед».