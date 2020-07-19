Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился информацией о том, что место его команды в РПЛ может быть продано.

По словам Юрана, в последнее время ему поступила информация из нескольких источников.

«Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!» — заявил Юран, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, на протяжении последних двух недель ему звонили несколько источников и говорили, что место «Химок» в РПЛ якобы продали и уже вроде бы достигнута договоренность. Он добавил, что отсюда и появляются все вбросы, что «Химки» — в ФНЛ.

Напомним, подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:3.