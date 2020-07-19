Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов согласился с отставкой главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

По словам Иванова, он принимает отставку Парфенова. Глава «Урала» отметил, его команда в последних трех матчах пропустила девять голов. Иванов добавил, пока не решено, кто будет руководить командой в игре с «Локомотивом».

«Ничего страшного, что осталась 1 игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт», — сказал Иванов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку со своего поста после поражения от подмосковных «Химок» в полуфинале Кубка России.