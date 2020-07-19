Армянский боец UFC в легком весе Арман Царукян заявил о желании провести поединок против американца Эла Яквинты.

«Как боец мне симпатизирует Яквинта. Его многие знают в России, он дрался с Хабибом за титул. Хочу посмотреть, на каком я уровне именно с топами. Я думаю, что скоро мне не будет равных в легком дивизионе», – сказал Царукян, слова которого приводит UFC Russia.

Напомния, Царукян одержал победу над бразильцем Дэви Рамосом в бою в рамках турнира UFC Fight Island 2 на бойцовском острове в Абу-Даби. Бой прошел в рамках андеркарда и продлился все три раунда. По итогам поединка Царукян одержал победу единогласным решением судей со счетом 30:27, 30:27, 29:28.

Эта победа стала для Царукяна 12-й в ММА и второй на турнирах в UFC, сейчас статистика бойца такова: 15-0-2 (2-1 в UFC).