Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги в данный момент.

Первое место в списке занял российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На второй строчке располагается чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, третьим идет Никита Кучеров из «Тампа Бэй Лайтнинг». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял четвертое место.

Еще один россиянин, Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса», занял 19-е место.

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский попал в число номинантов на приз «Везина Трофи». Об этом сообщает хоккейный агент Дэн Мильштейн. Для 25-летнего вратаря это уже третья подряд номинация на приз, который выиграть ему удалось только в прошлом году.