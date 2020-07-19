Семин отреагировал на слухи о приглашении в «Урал»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном назначении в екатеринбургский «Урал» после отставки Дмитрия Парфенова.

«Не могу ничего комментировать, просто нет никакой информации. Пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе», — сказал Семин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку со своего поста после поражения от подмосковных «Химок» в полуфинале Кубка России. Президент «Урала» Григорий Иванов согласился с отставкой Парфенова.

Ранее Юрий Семин сообщил, что пока не получал предложений о работе. Вместо Сёмина «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич.