В Петербурге проходит полуфинальный матч между «Зенитом» и московским «Спартаком», после первого тайма хозяева ведут со счетом 1:0.

Первый мяч забил Артем Дзюба, который отличился с пенальти на 24-й минуте. На 43-й минуте забил Самюэль Жиго, но после видеопросмотра мяч был отменен из-за офсайда. Уже через пять минут ворота «Зенита» поразил Александр Соболев, который отличился с передачи Зелимхана Бакаева.

Спустя еще одну минуту «Зенит» вышел вперед — после прострела Малкома мяч забил Далер Кузяев.

Отметим, игра, которая проходит на «Газпром-Арене», началась в 18:30 по московскому времени.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, помогают ему Валерий Данченко и Адлан Хатуев. Резервным арбитром встречи назначен Станислав Васильев.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.