Тренерские штабы английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили составы команд на полуфинальную встречу Кубка Англии.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделеф, Эрик Байи, Харри Магуайр, Брандон Уильямс, Неманья Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Дэниел Джеймс, Маркус Рэшфорд.
Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Перейра, Мата, Мактомини, Погба, Гринвуд, Игало, Марсьяль.
Стартовый состав «Челси»: Вилли Кабальеро, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркус Алонсо, Виллиан, Оливье Жиру, Мэйсон Маунт.
Запасные: Кепа, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Педро, Пулишич, Абрахам.
Напомним, победитель матча в финале турнира на «Уэмбли» сыграет с лондонским «Арсеналом», который днем ранее победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0 благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга.
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