Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки на Гран-при Венгрии. Вторым на трассе в Будапеште стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третьим стал Валттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-ю позицию. Его напарник Пьер Гасли сошел с трассы из-за проблем с двигателем. Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер финишировали на шестом и 11-м местах соответственно.

В гонке пилоты преодолели дистанцию в 306 километров, что равняется 70 кругам по трассе.

Поул-позицию в квалификации накануне завоевал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, а третий результат показал Лэнс Стролл из «Рэйсинг Пойнт».