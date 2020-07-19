На матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» произошла потасовка среди болельщиков.

Поклонник красно-белых радовался голу своей команды, и это не понравилось фанатам «Зенита», сообщает журналист Георгий Чернов. Отмечается, в итоге участников потасовки вывели с трибун.

Отметим, после часа игрового времени «Зенит» ведет у «Спартака» со счетом 2:1.

Первый мяч забил Артем Дзюба, который отличился с пенальти на 24-й минуте. На 43-й минуте забил Самюэль Жиго, но после видеопросмотра мяч был отменен из-за офсайда. Уже через пять минут ворота «Зенита» поразил Александр Соболев, который отличился с передачи Зелимхана Бакаева.

Спустя еще одну минуту «Зенит» вышел вперед — после прострела Малкома мяч забил Далер Кузяев.