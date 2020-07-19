В матче 37-го тура английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» дома одержал победу над «Лестером» со счетом 3:0.

В составе хозяев дубль оформил Харри Кейн, который отличился на 37-й и 40-й минутах, оба раза — с передачи Лукаса Моуры. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Лестера» Джастин Джеймс на шестой минуте встречи.

После 37 туров команда Жозе Моуринью занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 58 очков. Подопечные Брендана Роджерса располагаются на четвертой строчке с 62 баллами.

Следующий матч лондонский клуб проведет 26 июля на выезде против «Кристал Пэлас», «Лестер» в этот же день дома примет «Манчестер Юнайтед», который сегодня, 19 июля, проводит полуфинал Кубка Англии против «Челси».