В матче 38-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» дома потерпел разгромное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:5.

В составе сине-гранатовых дубль оформил Лионель Месси, который отличился на 34-й минуте с передачи Рикарда Пуча и на 75-й минуте с передачи Жорди Альбы. Еще по мячу забили Анссумане Фати на 24-й минуте, Луис Суарес с передачи Жорди Альбы на 44-й минуте и Нельсон Семеду с передачи Рикарда Пуча на 57-й минуте встречи.

После 38 туров команда Кике Сетьена располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 82 балла. Подопечные Асьера Гаритано занимают 16-ю строчку с 39 очками.

Отметим, в 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцам предстоит провести ответный матч против «Наполи» дома. Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1. В четвертьфинале сине-гранатовые в случае победы встретятся с победителем пары «Челси» — «Бавария».