В матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

Первый мяч забил Артем Дзюба, который отличился с пенальти на 24-й минуте. На 43-й минуте забил Самюэль Жиго, но после видеопросмотра мяч был отменен из-за офсайда. Уже через пять минут ворота «Зенита» поразил Александр Соболев, который отличился с передачи Зелимхана Бакаева.

Спустя еще одну минуту «Зенит» вышел вперед — после прострела Малкома мяч забил Далер Кузяев.

Отметим, в параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.