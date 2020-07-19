После победы над «Спартаком» в Кубке России в Twitter клуба из Санкт-Петербурга появилась запись с хэштегом #ИграйтеКакЗенит.

Вероятно, этот твит — послание владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который на прошлой неделе заявил: «Предлагаю организовать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами».

Напомним, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

Отметим, в параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.