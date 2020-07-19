Российский боксер Михаил Алоян проведет следующий поединок 15 октября в Кемерово.

Об этом сообщает BoxingScene. По информации источника, соперником россиянина станет колумбийский боксёр Пабло Каррильо. Отмечается, на кону поединка будет титул временного чемпиона мира по версии WBA.

Ранее сообщалось, что Алоян проведёт бой с Каррильо в декабре в Новороссийске. Об этом заявляла Федерация бокса России в начале июля. Изначально планировалось, что российский боксёр 30 апреля в Кемерово должен был провести бой с колумбийцем Пабло Каррильо за временный пояс WBA, однако этот поединок не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесён.

Отметим, в случае победы Алоян может встретиться с регулярным чемпионом WBA Джошуа Франко.