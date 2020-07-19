Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита».

По словам Тедеско, он расстроен, что «Спартак» проиграл в полуфинале. Он отметил, команда сделала все возможное, чтобы пройти в финал, а ключевым моментом стал гол Кузяева, так как «Спартак» пропустил слишком быстро.

Тедеско считает, что во втором тайме красно-белые контролировали игру. Он добавил, у «Зенита» были моменты, особенно в первом тайме, но у петербуржцев есть моменты против всех.

«Это был матч учеников против учителей. У нас молодая команда, я это говорю чуть ли не на каждой пресс-конференции. Они сегодня играли против футболистов, игравших на ЧМ и в ЛЧ. Тем не менее, у нас были моменты. Это была лучшая игра по сравнению с декабрем. Новый сезон начнется с нуля. Когда мы пришли, сальдо было отрицательным, психологическая обстановка была непростой», — сказал Тедеско, слова которого приводит Sports.ru.

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.