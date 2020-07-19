Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал матч своей команды против «Зенита».

«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит», – сказал Федун, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.