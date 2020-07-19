Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе над московским «Спартаком».

По словам Семака, вышла хорошая и интересная игра. Он отметил, можно только поблагодарить соперника за самоотдачу.

«Сегодня был настоящий кубковый поединок. Я доволен ребятами — и теми, кто начинали в старте и теми, кто вышел на замену. Самое важное, что мы завоевали право играть в финале», — сказал Семак, слова которого приводит Twitter «Зенита».

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.