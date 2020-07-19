Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о судействе матча с «Зенитом».

По словам Газизова, на сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита».

«У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.