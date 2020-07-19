В матче полуфинала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от лондонского «Челси» со счетом 1:3.

В составе гостей по мячу забили Оливье Жиру с передачи Сезара Аспиликуеты на 11-й добавленной к первому тайму минуте и Мэйсон Маунт на 46-й минуте. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «МЮ» Харри Магуайр на 74-й минуте. Единственный гол манкунианцев забил Бруну Фернандеш с пенальти на 85-й минуте встречи.

В финале команда Фрэнка Лэмпарда сыграет с лондонским «Арсеналом», который днем ранее победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0 благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга. Финальный матч состоится 1 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Следующий матч «МЮ» проведет 22 июля дома против «Вест Хэма», «Челси» в этот же день в гостях встретится с «Ливерпулем».