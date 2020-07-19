Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре со «Спартаком».

По словам Медведева, «Зениту» противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. По поводу спорных ситуаций он отметил, что в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, и фол нужно было свистеть еще тогда.

«Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают как плюшевые игрушки? Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка», – сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.