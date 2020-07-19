В перенесенном матче 23-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 0:2.

В составе москвичей по голу забили Вячеслав Грулев на 26-й минуте и Жоаозиньо на 91-й минуте встречи.

Отметим, на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве: за фол последней надежды был удален голкипер Матвей Сафонов. На поле вышел вратарь Денис Адамов, который заменил Реми Кабелла.

После 29 туров команда Мурада Мусаева идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 49 очков. После поражения от динамовцев «Краснодар» потерял шансы на второе место, так как отрыв от «Локомотива» за тур до финиша составляет пять очков. «Динамо» обеспечило себе шестое место, набрав 41 балл. Если «Зенит» выиграет Кубок России, москвичи попадут в квалификацию Лиги Европы.