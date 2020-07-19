Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением от игры сине-бело-голубых против «Спартака».

По словам Кержакова, он чувствует удовлетворение от проделанной работы. Вратарь отметил, эйфории никакой нет, как и расслабленного отношения к финалу.

«В концовке первого тайма «Зенит» расслабился? Возможно. К сожалению, порой допускаем ошибки и в начале игры — не сразу входим, или в конце первого тайма… Не знаю, с чем это связано», — сказал Кержаков, слова которого приводит «Зенит ТВ».

Он добавил, все, что команда разбирала, она увидела на поле, а «Спартак» ничем не удивил.

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.