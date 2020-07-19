Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

«3 из 3 в этом году. 3 из 3!» — сказал Дзюба на видео, которое было опубликовано на канале «Зенита».

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» дважды уступил «Зениту» в РПЛ. Стоит напомнить, что Артем Дзюба является воспитанником красно-белых.