Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о досрочном выходе команды в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

По мнению Мещерякова, у футболистов сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу и выполнили задачу.

«Николич? Ну вы сами все видели. Семь матчей и ни одного поражения, выводы можно сделать. Что касается задачи в группе Лиги чемпионов, то я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников данного процесса», — сказал Мещеряков, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, после поражения «Краснодара» в матче с «Динамо» железнодорожники гарантированно сохранили второе место в таблице, так как отрыв за тур до финиша составляет пять очков.