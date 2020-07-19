«Зенит» победил «Спартак», Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, «Челси» вышел в финал Кубка Англии. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте новостей дня.

«Химки» на выезде победили «Урал» и вышли в финал Кубка России

Подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:3.

Президент «Урала» Иванов принял отставку Парфенова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов согласился с отставкой главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии, Квят финишировал 12-м

Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки на Гран-при Венгрии. Вторым на трассе в Будапеште стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третьим стал Валттери Боттас из «Мерседеса».

«Зенит» одолел «Спартак» и вышел в финал Кубка России

В матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

«Челси» обыграл «МЮ» и вышел в финал Кубка Англии

В матче полуфинала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от лондонского «Челси» со счетом 1:3.

«Краснодар» проиграл «Динамо» и лишился шансов на второе место в РПЛ

В перенесенном матче 23-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 0:2.