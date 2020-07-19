Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о выступлении Армана Царукяна на турнире UFC Fight Island 2.

По словам Рогана, в этом предварительном карде было несколько талантливых бойцов, но Арман Царукян сильно выделяется на фоне других. Роган отметил, Царукяну всего 23 года, но он является одним из самых многообещающих талантов в смешанных единоборствах.

«Сегодня он доминирующе победил настоящего зверя — Дэйви Рамоса. Это было впечатляюще. Следите за этим парнем», — написал Джо Роган на своей странице в Instagram.

Напомним, Царукян одержал победу над бразильцем Дэви Рамосом в бою в рамках турнира UFC Fight Island 2 на бойцовском острове в Абу-Даби. Бой прошел в рамках андеркарда и продлился все три раунда. По итогам поединка Царукян одержал победу единогласным решением судей со счетом 30:27, 30:27, 29:28.

Эта победа стала для Царукяна 12-й в ММА и второй на турнирах в UFC, сейчас статистика бойца такова: 15-0-2 (2-1 в UFC).