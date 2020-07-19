Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о будущем сопернике сине-бело-голубых в финале Кубка России.

По словам Ивановича, он надеется, что у игроков не будет недооценки «Химок», ведь клубы неслучайно попадают в финал. Он отметил, химчане прошли не только «Урал», были и другие соперники.

«Так что у них есть свои качества. Они забили три гола в Екатеринбурге. Мы не будем абсолютными фаворитами в этой игре, но надо все показать и доказать на поле», — сказал Иванович, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.