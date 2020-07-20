Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем выставочного турнира bett1ACES, который проходил в Берлине.

В финальной встрече Тим одержал победу над итальянцем Янником Синнером. Счет по сетам — 6:4, 6:2. В матче за третье место немецкий теннисист Миша Зверев нанес поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 6:4, 6:3.

Отметим, вместо Зверева должен был играть Томми Хааас, однако 42-летний ветеран не вышел на корт из-за травмы.

Для Доминика Тима этот финал стал третьим за полторы недели. 15 июля австриец выиграл турнир в Берлине, победив Маттео Берреттини, а 11 июля в финале турнира в Кицбюэле уступил россиянину Андрею Рублеву.

Напомним, в турнире bett1ACES принимал участие россиянин Карен Хачанов, который в стартовом матче уступил Яннику Синнеру со счетом 3:6, 6:7.