Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился мнением о переходе Ильи Сорокина в клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

По словам Шестеркина, он очень часто разговаривал по телефону с Сорокиным и знает, что у Ильи было много разных мыслей по поводу того, приедет он в НХЛ или нет.

«Слава богу, что он выбрал этот путь. Я этому очень рад. Всегда его поддерживаю. Что ж, теперь буду встречать с ковровой дорожкой. Но победу в каждом матче может одержать только одна команд»», — сказал Шестеркин, слова которого приводит сайт НХЛ.

Ранее вратарь Сорокин подписал соглашение новичка с «Нью-Йорк Айлендерс», голкипер выступал за ЦСКА с 2014 года. В минувшем сезоне Сорокин отыграл 60 матчей в регулярном сезоне КХЛ, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков.