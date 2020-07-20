Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком поделился впечатлениями от победы над «Спартаком».

По словам Малкома, «Спартак» провел отличный матч, а «Зенит» сделал свою работу, создав много голевых моментов и одержав победу над сложным соперником. Он отметил, когда «Спартак» сравнял счет, москвичи играли очень здорово, владели мячом больше, чем «Зенит».

«Сейчас я счастлив, но знаю, что могу быть еще счастливее, завоевав свой второй трофей в России. Надо работать, продолжать добиваться своего. Потому что финалы не играются, они выигрываются», – сказал Малком, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Отметим, в матче полуфинала Кубка России петербургский «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В параллельной игре подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Финальный матч состоится 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.