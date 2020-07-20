Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о хэштегах, запущенных в социальных сетях перед матчем «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России.

Уткин заявил, что битва хэштегов стала самым интересным событием на неделе. Леонид Федун запустил хэштег #СудитеСпартакКакЗенит.

«У меня к этому хештегу сразу были серьёзные претензии. Почему, собственно говоря, один «Спартак»?» — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Блогер подвел итоги матча, в котором «Зенит» одержал победу со счетом 2:1. Он отметил, что в ворота хозяев нельзя было не назначить пенальти и что Магомед Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень сопернику.

«Ну это бог с ним. В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. А такие хештеги пускай запускают обиженные боссы», — сказал Уткин.

Он добавил, что у него есть другой вопрос: когда можно будет увидеть, как играет «Зенит»? По его мнению, в этом году «Зенит» вообще не показывал, как играет.

«Может быть, для этого нужна Лига чемпионов?» — сказал Уткин.

Напомним, «Зенит» вышел в финал Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками». Решающий матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.