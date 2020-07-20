Полуфиналы Кубка России в этом году состояли лишь из одного матча, и от того получились еще интереснее.

«Урал» принимал «Химки», и екатеринбуржцам третий в истории клуба выход в финал был важен как никогда раньше: решающая встреча пройдет на домашней арене «шмелей». Но получилось так, что и полуфинал на родном газоне «Урал» не потянул, неожиданно проиграв химчанам, казалось бы, самой безнадежной команде, какую можно представить. «Химки» не играли четыре месяца, отказались от выхода в РПЛ и вообще давно заявили, что никакого повышения в классе им в помине не нужно.

Игра в Екатеринбурге показала, что это повышение они точно заслужили и в РПЛ имеют шансы смотреться не хуже тех же «Сочи» и «Тамбова». Команда Юрана забила три шикарных гола. Первый — в одно касание в чужой штрафной, буквально внеся мяч в ворота соперника, второй — шикарным ударом Трошечкина после явно заготовленной комбинации, а третий вообще напомнил спартаковские кружева: Артем Полярус и Кирилл Боженов разыграли стеночку великолепно. Безусловно, все три мяча не состоялись бы, играй «Урал» более организованно в обороне, но нельзя обесценивать достижение подмосковного клуба и Юрана, которого вообще-то взяли в «Химки», чтобы он все испортил и опустил клуб в таблице, а Сергей Николаевич занял второе место и вышел в финал.

Матч двух провинциальных команд стал хорошим разогревом перед противостоянием двух по-настоящему обозленных друг на друга клубов. «Спартак» и «Зенит» выдали матч года в России, который получился круче всего нынешнего откровенно слабого сезона РПЛ. Качество игры в таких встречах отходит на второй план, о чем говорят два мяча плюс один отмененный, пропущенные за пять минут. В таких поединках никогда не обходится без недовольств работой арбитров, но в конкретном матче грубых ошибок не было.

Отношения между командами так накалены, что к взаимным подколам и оскорблениям подключаются не только фанаты, но и функционеры, и даже игроки. Все знают историю с Александром Медведевым, который, чтобы защитить Артем Дзюбу, сопоставил действия форварда с происходящим в полуфинале Кубка. Защитник Андрей Ещенко составил ребус, распечатал на футболке, а после игры снял игровую майку, продемонстрировав всем послание гендиректору «Зенита».

Фанаты «Зенита» нарисовали красивый баннер с не очень красивым посылом — голова Федуна в телевизоре и подпись: Черное зеркало, эпизод 1. В той серии премьер-министру Великобритании пришлось совершить непотребство со свиньей, и это показали по телевидению. Леонида Арнольдовича, как нормального человека, такой выпад задел, и после матча он прошелся по «Зениту». Федун спрогнозировал провал сине-бело-голубых в ЛЧ, забыв, правда, что «Спартак» вовсе не сыграет в еврокубках. Фанатов раскритиковал новый гендир красно-белых Шамиль Газизов, пообещав, что в случае дальнейшего проявления неуважения «им будет больно».

В общем, полуфиналы получились горячими, а финал рискует получиться будничным. Шанс, что «Химки» остановят «Зенит», так же высок, как их вероятность попадания в РПЛ. Но если это случится, каждому игроку химчан по отдельности можно ставить памятники прямо по периметру «Арены Химки». Даже Дядюну.