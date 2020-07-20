Согласно официальной статистике на понедельник, 20 июля, в России зафиксированы 5 940 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 777 486, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 3 258 россиян, всего по выздоровлению выписаны 553 602 пациента. 12 427 человек скончались, из них 85 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня 211 457 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 578 новых случаев. Всего 234 123 жителя столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 153 новых пациентов, общее число зараженных — 61 896. В Санкт-Петербурге установлены 195 новых случаев (всего 29541 ).