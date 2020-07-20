«Зенит» может быть наказан за провокационный баннер фанатов с портретом Федуна

Футбольный клуб «Зенит» может быть наказан за скандальную выходку болельщиков в матче со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.
Фанаты растянули на трибунах баннер с изображением председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Как сообщают СМИ, баннер не был согласован с Российским футбольным союзом (РФС). На полотне Федун изображен в роли персонажа одного из эпизодов нашумевшего сериала «Черное зеркало».
На инцидент уже отреагировал новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. Он обвинил «Зенит» в неуважении к сопернику.
Напомним, в воскресенье, 19 июля, «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Во втором полуфинале «Химки» выбили из борьбы «Урал» и также вышли в финал. Решающий матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
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