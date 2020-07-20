«Зенит» может быть наказан за провокационный баннер фанатов с портретом Федуна

Футбольный клуб «Зенит» может быть наказан за скандальную выходку болельщиков в матче со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

Фанаты растянули на трибунах баннер с изображением председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Как сообщают СМИ, баннер не был согласован с Российским футбольным союзом (РФС). На полотне Федун изображен в роли персонажа одного из эпизодов нашумевшего сериала «Черное зеркало».

На инцидент уже отреагировал новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. Он обвинил «Зенит» в неуважении к сопернику.