Олимпийская чемпионка Елена Ильиных поделилась фотографией с маленьким сыном.

«Мое счастье», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ильиных стала мамой в январе 2020 года, отцом ребенка является артист балета Сергей Полунин. Мальчику дали необычное имя Мир.

Недавно фигуристка поделилась фотографией с тренировки, на которой работает в паре с Дмитрием Соловьевым. Спортсмены неоднократно заявляли о том, что могут возобновить спортивную карьеру и встать в пару. Ранее Дмитрий Соловьев выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, а Елена Ильиных каталась с Никитой Кацалаповым, Антоном Шибневым и Русланом Жиганшиным.