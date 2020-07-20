Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов отреагировал на выход «Зенит» в финал Кубка России.

«Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города», — написал Вартапетов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в воскресенье, 19 июля, «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России. В составе победителей по голу забили Артем Дзюба (с пенальти) и Далер Кузяев, у «Спартака» отличился Александр Соболев.

В финале «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками», который накануне выбили из борьбы «Урал». Матч будут проходить в Екатеринбурге в субботу, 25 июля.