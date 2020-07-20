Президент UFC Дана Уайт сообщил, что определился с датой и местом проведения титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Изначально бой был запланирован на сентябрь, однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, в календарь пришлось внести коррективы. Нурмагомедов-старший ушел из жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

По словам Уайта, поединок состоится в октябре на «Бойцовском острове».

«Хабиб будет следующим. Все крупные события, такие как бой чемпиона и первого претендента, пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби», — сказал глава UFC, слова которого приводит The National.

Напомним, Хабиб является действующим чемпионом промоушена в легком весе. Гэтжи завоевал титул временного чемпиона, одержав победу над Тони Фергюсоном в мае.