Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит инциденты, произошедшие в ходе матча «Зенита» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

«На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита», — гласит сообщение Союза.

Напомним, после матча фанаты «Зенита» растянули на трибуне баннер с изображением председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Он был представлен в качестве персонажа одного из эпизодов культового сериала «Черное зеркало».

Что касается Ещенко, он после матча прошел по полю в футболке с изображением медведя в костюме и подписью «… вам А».

«Зенит» одержал победу со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где 25 июля встретится с подмосковными «Химками».