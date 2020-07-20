Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако», сообщает The Athletic.

По информации источника, Нико Ковач не был приоритетным вариантом для клуба после того, как Роберт Морено был отправлен в отставку. Монегаски хотели пригласить Почеттино, который на данный момент остается без работы.

Переговоры с аргентинцем вел новый спортдиректор «Монако» Пол Митчел, знакомый со специалистом по работе в Англии. Он хотел сделать Почеттино своим первым крупным приглашением в «Монако», однако тренер ответил отказом.

Напомним, сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан «ПСЖ», «Монако» с 40 очками остановился на девятой строчке таблицы.