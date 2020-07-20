Известный блогер Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который не согласился с его заявлением о том, что причина успеха «Зенита» — это бюджет.

Орлов отметил, что «Манчестер Сити» является самым богатым клубом, однако в этом году не стал чемпионом.

«Манчестер Сити» пока не выиграл только один турнир, к которому он стремится. Это Лига чемпионов. Все остальные «Манчестер Сити» повыигрывал уже. Нынешний сезон действительно не особенно удачный», — отреагировал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Блогер подчеркнул, что в России нет команды, которая должна бороться с петербуржцами. «Краснодар» Уткин назвал своеобразным проектом, которому необходимо перерасти своего зачинателя. Что касается «Спартака», блогер отметил, что ситуацию нельзя описать даже словом «бардак».

«Не проблема «Зенита», но, ребята, а где же качество? Были же заявлены совершенно другие цели. Были же заявлены европейские достижения. Когда же они будут?» — сказал Уткин.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Зенит» досрочно оформил победу в РПЛ, а также вышел в финал Кубка России, где 25 июля сыграет с «Химками».