В баскетбольном «Зените» очередное почти полное обновление состава. Одним из новичков стал капитан сборной России Виталий Фридзон.

Вероятно, Фридзон призван заменить покинувшего клуб Евгения Воронова, причем как по позиции на площадке, так и по своей роли в раздевалке. Не исключено, что со временем именно Фридзон станет капитаном «Зенита».

В этом году Виталию исполняется 35, только что «Зенит» избавился от примерно такого же возраста Воронова и Понкрашова, и непонятно, для чего конкретно необходим Хави Паскуалю возрастной защитник. Вероятно, он будет игроком ротации, так как тренер заявил, что приходом Фридзона «Зенит» еще больше расширяет свой ростер. Паскуаль отметил, Виталий прекрасный снайпер, который имеет колоссальный опыт выступлений в различных турнирах, а его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты игр.

Описание прекрасное, и по нему становится понятно, что часть функций ушедшего Эндрю Альбиси будет возложено именно на Фридзона: теперь швырять мяч с трехочковой линии на последних минутах в попытках вытащить игру придется именно ему.

Фридзон поиграл в «Химках», ЦСКА и «Локомотив-Кубани», для полного комплекта после «Зенита» остается переехать в Казань. Опыта этому игроку не занимать, и такие баскетболисты нужны в любой команде, но хотелось бы знать, почему нельзя было договориться с тем же Вороновым, который в «Зените» уже давно свой, а контракт у него наверняка менее жестокий по отношению к бюджету клуба.

Сам Виталий, конечно же, доволен переходом в «Зенит» и возможностью поиграть в Петербурге под началом Паскуаля. Пока сложно говорить, как петербуржцы будут играть в новом сезоне — петербуржцы тасуют состав, расставаясь с со старыми игроками и объявляя приход новых, заиграют из которых в итоге максимум 2-3 человека. Надо сказать, в этот раз «Зенит» работает на трансферном рынке интересно: четыре игрока — из команд Евролиги (Пангос, Гудайтис, Барон, Риверс), двое — из стана представителей Еврокубка (Пойтресс, Фридзон), плюс Денис Захаров из «Енисея». Получится ли что-то выше последнего места, начнем выяснять в октябре.